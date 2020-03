I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato, Lukaku: “Per me c’è solo l’Inter ma sono stato vicinissimo alla Juventus”



Il gigante belga dell’Inter si è raccontato in una lunga intervista su Youtube, dal coronavirus (“l’isolamento mi fa pensare a quando non avevo nulla”) a Conte (“ti mostra i difetti davanti a tutti: o reagisci o ti butti giù”), fino a ricordare del ‘pericolo’ Juve (“l’Inter è sempre stato un riferimento per me, ma erano vicini ad acquistarmi”)

