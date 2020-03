I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato Milan, se partono Donnarumma e Ibrahimovic ci sono Musso e Milik



Il giovane portiere campano e l’attaccante svedese potrebbero essere i primi due giocatori a lasciare il club a fine stagione. Se non ci sarà un accordo per il loro rinnovo, la società rossonera si troverà dunque nella delicata situazione di doverli rimpiazzare. Tra i profili cerchiati in rosso dall’amministratore delegato Gazidis ci sarebbero quelli del portiere dell’Udinese e del centravanti polacco del Napoli.

