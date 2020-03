I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calendario F1 2020, dove e quando si parte: “Mondiale al via in estate con 15/18 GP”



Il boss della Formula 1 Chase Carey ridisegna il calendario del campionato Mondiale falcidiato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala globale del Coronavirus: “Stagione ridotta con 15-18 gare, via in estate e si andrà oltre la data di chiusura precedentemente fissata. Non sono però esclusi altri rinvii o cancellazioni. Ad aprile definiremo meglio le date”. Ad oggi la F1 2020 dovrebbe partire il 14 giugno dal Canada, ma anche questo appuntamento rischia di saltare a causa del CoVid-19.

