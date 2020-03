I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Camillo Agnello di Uomini e Donne positivo al Coronavirus: “Ho febbre e forti dolori”



Dopo i casi di Leonardo Greco e di Alessandro Cannataro, un altro volto del programma di Maria De Filippi ha scoperto di essere stato contagiato. Si tratta di Camillo Agnello, ex corteggiatore di Anna Munafò e Silvia Raffaele che partecipò anche a Temptation Island: “Ho la febbre e dolori fortissimi. Ho visto gente giovane in terapia intensiva, questo virus non risparmia nessuno”.

