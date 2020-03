I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Campionato di Serie A verso la sospensione: martedì Consiglio federale straordinario



A seguito dell’ultimo Decreto governativo e delle dichiarazioni del Ministro Spatafora, il mondo del calcio si riunisce per decidere se sospendere le attività. Nella giornata di martedì 10 marzo ci sarà un Consiglio Federale straordinario in cui verrà presa una decisione definitiva in vista delle prossime gare in programma.

