Campionato sospeso: cosa succede con la classifica di Serie A, il regolamento



Cosa può succedere in caso di sospensione della Serie A per l’emergenza Coronavirus? Chi vince lo scudetto? Chi va in Champions? Lo scenario sta diventando sempre più concreto alla luce delle nuove restrizioni. Figc e Lega potrebbero prevedere misure straordinarie con delle norme studiate ad hoc.

