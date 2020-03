I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Caos Milan, Boban e Maldini a Milanello: ultimo discorso alla squadra



Zvonimir Boban si è presentato quest’oggi a Milanello, mentre la squadra di Stefano Pioli si sta preparando per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium. Un ultimo discorso prima del possibile licenziamento per le sue parole in completo disaccordo con l’ad rossonero Ivan Gazidis.

