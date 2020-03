I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carlo Ancelotti ricorda Istanbul: “La partita contro il Liverpool? Un furto!”



Carlo Ancelotti, intervistato dal ‘Telegraph’, dall’ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher oggi stimato commentatore sportivo non ha avuto mezzi termini nel ricordare la sconfitta di Istanbul in Champions League del 2005: “Fu un autentico furto”. Un ricordo ancora non digerito, per la finale persa ai rigori dopo essere stati in vantaggio 3-0.

