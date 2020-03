I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carlo Conti minaccia di lasciare C’è posta per te, Pieraccioni e Panariello: “Dove vai, Bugo?”



A un mese esatto dal momento in cui Bugo lasciò il palco del Festival di Sanremo 2020 – era il 7 febbraio – il momento rischia di ripetersi. C’è posta per te. In studio c’è Carlo Conti, convocato da Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Alla vista dei due amici, il conduttore minaccia di andarsene e i due citano il Festival: “Dove vai, Bugo?”.

