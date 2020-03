I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Case popolari, Consulta boccia la legge lombarda. “Requisito 5 anni residenza è irragionevole”



La Corte costituzionale ha bocciato la legge regionale della Lombardia sui servizi abitativi pubblici, giudicando “irragionevole” il requisito di 5 anni di residenza richiesto per poter accedere alle graduatorie per le case popolari. La norma “anti immigrati” voluta dalla giunta leghista di Roberto Maroni per la Consulta “non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione”.

