C’è posta per te, Al Bano e Romina protagonisti della sorpresa di Giuseppe alla madre Cetty



La storia di Giuseppe e Cetty è stata una delle più emozionanti della nona e ultima puntata di C’è Posta per te. Al Bano e Romina sono gli ospiti di questa storia e portano il loro contributo ad una madre sofferente per la morte di suo figlio Francesco e per questa ragione, Giuseppe ha deciso di farle una sorpresa chiamandola in trasmissione.

