I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

C’è Posta per te, Carmelo vuole recuperare il rapporto con le sue 3 figlie, loro aprono la busta



La nona e ultima puntata di “C’è Posta per te”si apre con la storia di Carmelo che vorrebbe recuperare il suo rapporto con le figlie Manuela, Claudia e Giuliana incrinatosi da quando lui è andato via di casa, iniziando una nuova vita con un’altra donna. Dopo momenti di esitazione in cui entrambe le parti hanno raccontato le loro ragioni, le tre ragazze accettano di incontrare il padre e di stringere la mano alla sua compagna.

Continua a leggere



La nona e ultima puntata di “C’è Posta per te”si apre con la storia di Carmelo che vorrebbe recuperare il suo rapporto con le figlie Manuela, Claudia e Giuliana incrinatosi da quando lui è andato via di casa, iniziando una nuova vita con un’altra donna. Dopo momenti di esitazione in cui entrambe le parti hanno raccontato le loro ragioni, le tre ragazze accettano di incontrare il padre e di stringere la mano alla sua compagna.

Continua a leggere

Continua a leggere