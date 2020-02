I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

C’è posta per te, Giusy e Lucio rinnegano la figlia: “Se continua a stare con lui non ci interessa”



A C’è Posta per Te va in onda la storia di Dafne, che dopo l’inizio della sua storia con Gabriele è stata cacciata di casa dai genitori, che non approvano la storia. “Ti devi vergognare”, dicono alla figlia, dicendosi disposti a riaccoglierla solo se lei deciderà di lasciare il fidanzato. Ma lei non ne vuole sapere.

