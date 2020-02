I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

C’è Posta per Te, rivede la figlia abbandonata da neonata: “Non ho mai pensato a lei”



A C’è Posta per Te Maria Grazia, 54 anni, vede per la prima volta Antonia, la madre naturale che l’aveva abbandonata da neonata. Si presenta in trasmissione con gli altri sei figli avuti con lo stesso padre. Inizialmente Antonia sembra dura e severa: “Non sento niente per lei”. Poi si scioglie e si commuove abbracciando la figlia.

