Che fine ha fatto il cast di Harry Potter: Daniel Radcliffe ha avuto problemi con l’alcol



Nel 2001 sbarcava nelle sale “Harry Potter e la pietra filosofale”, di lì a poco i maghi di Hogwarts avrebbero toccato le vette di un successo planetario. In occasione dell’emergenza coronavirus, Italia1 ripropone l’intera saga: lunedì 23 marzo alle 21:20 va in onda “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, il terzo capitolo. Ma ecco che fine hanno fatto gli attori del cast, 20 anni dopo il successo del loro primo film. Daniel Radcliffe è approdato alle serie tv, ma a lungo l’attore ha sofferto per il peso della notorietà. Se Rupert Grint stava per dire addio al cinema, lo stesso non è stato per Emma Watson, che dopo Harry Potter ha iniziato una scalata verso il successo. L’ultima volta sul grande schermo, nei panni di Meg in “Piccole Donne” di Greta Gerwig.

