I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Check up Juventus: tutti i problemi che Sarri deve risolvere



Come sta la Juventus? A giudicare dal Ko di Champions col Lione e dalle ultime tre sconfitte nell’ultimo mese e mezzo fra Napoli, Verona e Lione – peraltro tutte in trasferta dove la Vecchia Signora prende gol da sette gare consecutive – non molto bene. E così, nelle ore immediatamente precedenti la supersfida con l’Inter, dopo le polemiche legate al calendario e agli stravolgimenti provocati dall’emergenza Coronavirus, ecco tutti i mali dei campioni d’Italia di mister Sarri.

Continua a leggere



Come sta la Juventus? A giudicare dal Ko di Champions col Lione e dalle ultime tre sconfitte nell’ultimo mese e mezzo fra Napoli, Verona e Lione – peraltro tutte in trasferta dove la Vecchia Signora prende gol da sette gare consecutive – non molto bene. E così, nelle ore immediatamente precedenti la supersfida con l’Inter, dopo le polemiche legate al calendario e agli stravolgimenti provocati dall’emergenza Coronavirus, ecco tutti i mali dei campioni d’Italia di mister Sarri.

Continua a leggere

Continua a leggere