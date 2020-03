I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chiara Biasi choc su Coronavirus: “Non muore nessuno che mi sta sul c…”



Chiara Biasi e la gaffe sul Coronavirus. Per l’influencer brutta gaffe su Instagram. Ha pubblicato lo screen di una chat privata in cui aveva scritto: “E nessuno che mi sta sul caz** che muore!”. Lo screen ha causato grandi polemiche, nonostante la pronta cancellazione della influencer già nota per la battuta “per meno di 80mila euro non mi alzo dal letto”.

