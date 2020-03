I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chiusura benzinai, i self restano aperti ma il garante chiede di revocare la protesta



La Chiusura dei benzinai a partire dalla notte del 25 marzo ha fatto scattare l’allarme in tutta Italia. “Non vogliamo mettere in ginocchio il Paese ma non possiamo continuare a sostenere da soli i costi per garantire il servizio. Le vendite sono pressoché azzerate, soprattutto in autostrada” hanno spiegato gli esercenti ma il garante degli scioperi ha imposto lo stop alla protesta.

