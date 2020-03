I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ciampino, runner bersagliato da ignoti che gli lanciano sassi dalle finestre



Non si arresta la rabbia di parte della cittadinanza costretta a casa dalla quarantena per limitare la diffusione del Coronavirus nei confronti dei runner, coloro che si ritagliano del tempo per una corsa in solitaria durante la giornata. E, così come capitato in diversi angoli d’Italia, anche da Ciampino arriva una denuncia di un episodio che fortunatamente si è risolto solo con qualche vetro rotto e nessun ferito: qualcuno ha scagliato delle pietre dalla finestra di casa sua verso un uomo intento a fare jogging, fortunatamente mancandolo.

