Cinema in streaming, Medusa: “Aspettiamo le sale, ma film come ‘Odio l’estate’ anticipati online”



Il vicepresidente e amministratore delegato di Medusa, Giampaolo Letta, si è espresso in merito alla possibilità di mandare in streaming il cinema paralizzato dall’emergenza coronavirus. I film, che in sala non troveranno accoglienza per molti mesi, potrebbero finire online? “L’intento è comunque di portarli in sala e di poter distribuire sulle piattaforme tutti i film già usciti in sala nelle tre settimane precedenti allo stop e che magari non torneranno in sala. Nel nostro caso, ad esempio, La mia banda suona il pop e Odio l’estate” ha dichiarato.

