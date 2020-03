I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni, era stato direttore di Videonews



Si conclude consensualmente il 31 marzo il rapporto tra il giornalista Claudio Brachino e Mediaset. In azienda dal 1988, era stato direttore di Videonews e responsabile di Mattino5, Tiki Taka e Quarta Repubblica. In una nota la rete “ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali”.

Continua a leggere



Si conclude consensualmente il 31 marzo il rapporto tra il giornalista Claudio Brachino e Mediaset. In azienda dal 1988, era stato direttore di Videonews e responsabile di Mattino5, Tiki Taka e Quarta Repubblica. In una nota la rete “ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali”.

Continua a leggere

Continua a leggere