Clio Make Up incinta fugge da New York: “Ho paura, fanno la fila per le armi”



La nota blogger Clio Zammatteo, famosa per i suoi tutorial sul make up, vive a New York con il marito e la figlia. Incinta e prossima al parto, ha deciso di scappare dalla città con la famiglia per l’emergenza Coronavirus, come racconta in lacrime: “Non è una città sicura, temiamo la reazione della gente più del virus”.

