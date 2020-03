I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clio MakeUp: “A New York si comportavano come se gli italiani fossero pazzi, ero andata in panico”



Clio MakeUp torna sulla fuga da New York intrapresa quando in Italia è scoppiata l’epidemia di coronavirus. “A New York si comportavano come se gli italiani fossero pazzi, anche poi è successa la stessa cosa lì” racconta la celebre influencer che si è rifugiata in Virginia da alcuni amici: “Ero andata in panico. Mia figlia si svegliava nella notte con gli incubi per questo”.

