I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clizia Incorvaia: “Con Paolo Ciavarro solo baci al GF Vip, non siamo mai stati insieme”



In un’intervista, Clizia racconta l’attesa per Paolo Ciavarro, di cui si dice “innamorata”. Non ci sarebbero stati incontri intimi nella Casa: “Un tipo d’amore che oggi neanche i ventenni vivono”. Ha inoltre confessato di essere in contatto costante con la mamma di lui Eleonora Giorgi e che i rapporti con l’ex Francesco Sarcina stanno migliorando.

Continua a leggere



In un’intervista, Clizia racconta l’attesa per Paolo Ciavarro, di cui si dice “innamorata”. Non ci sarebbero stati incontri intimi nella Casa: “Un tipo d’amore che oggi neanche i ventenni vivono”. Ha inoltre confessato di essere in contatto costante con la mamma di lui Eleonora Giorgi e che i rapporti con l’ex Francesco Sarcina stanno migliorando.

Continua a leggere

Continua a leggere