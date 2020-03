I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coco Austin allatta la figlia di 4 anni, è polemica: “Il mondo sta finendo, tu prendi il mio amore”



La modella quarantenne ha condiviso su Instagram una foto intima in cui allatta sua figlia Chanel di 4 anni: “In un momento in cui il mondo sembra stia finendo, tu succhia l’amore più che puoi”. Nonostante le critiche per il gesto, Coco Austin ha spiegato: “Credetemi è solo per conforto, mia figlia non si sta nutrendo così. So che le mamme apprezzeranno e capiranno”.

