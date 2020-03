I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Col blocco da Coronavirus in Campania i trasporti pubblici sono calati del 90%



Il presidente del Consorzio Unico Campania Gaetano Ratto: “Nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020, incassati solo 170mila euro in tutta la regione, contro l’1,4 milioni di euro dell’anno scorso. Aziende in ginocchio”. In Anm stop alla vendita a bordo dei biglietti. Gli Alibus serviranno solo le coincidenze con gli arrivi a Capodichino.

Continua a leggere



Il presidente del Consorzio Unico Campania Gaetano Ratto: “Nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020, incassati solo 170mila euro in tutta la regione, contro l’1,4 milioni di euro dell’anno scorso. Aziende in ginocchio”. In Anm stop alla vendita a bordo dei biglietti. Gli Alibus serviranno solo le coincidenze con gli arrivi a Capodichino.

Continua a leggere

Continua a leggere