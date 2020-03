I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Come allenarsi a casa: gli esercizi della personal trainer per bruciare calorie e tonificare



La quarantena non è una buona scusa per non allenarsi, anche se non si hanno gli attrezzi. “Anche se palestre e parchi sono chiusi possiamo scoprire il piacere di fare esercizio anche in casa- dichiara a Fanpage.it la personal trainer Selene Genisella – è possibile allenare la resistenza, bruciare calorie e anche tonificare”. Ecco i workout e l’allenamento da fare in casa con gli esercizi cardio e quelli per tonificare pancia, braccia e glutei spiegati dalla personal trainer.

