Come sta la mamma di Cristiano Ronaldo: “Si sta riprendendo, grazie a tutti per l’affetto”



Cristiano Ronaldo ha parlato delle condizioni di mamma Dolores, ricoverata in ospedale per un ictus. Il campione portoghese della Juventus lo ha fatto attraverso un post pubblicato sugli account social ufficiali “Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale”.

