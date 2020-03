I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Come sta Patrick Cutrone, l’agente: “Ha avuto la febbre, adesso sta meglio”



Patrick Cutrone è uno dei calciatori della Fiorentina risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante è in isolamento e, come chiarito dal suo procuratore, è a riposo e sulla via del recupero. “Grazie a Dio sia lui sia la fidanzata stanno molto meglio. Quindi si va verso una felice soluzione della vicenda”.

