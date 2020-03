I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Con i quartieri vuoti per il coronavirus, i cinghiali si riappropriano delle strade di Roma



Le strade di Roma sono vuote e per ora, a causa della pandemia da coronavirus, non più affollate di persone, macchine e scooter. Con la quiete che aleggia sulla capitale, gli animali si sono fatti coraggio e hanno iniziato a godere delle strade, dei marciapiedi e dei parchi. E non è raro nemmeno vedere i cinghiali che attraversano vicini alle strisce pedonali.

Continua a leggere



Le strade di Roma sono vuote e per ora, a causa della pandemia da coronavirus, non più affollate di persone, macchine e scooter. Con la quiete che aleggia sulla capitale, gli animali si sono fatti coraggio e hanno iniziato a godere delle strade, dei marciapiedi e dei parchi. E non è raro nemmeno vedere i cinghiali che attraversano vicini alle strisce pedonali.

Continua a leggere

Continua a leggere