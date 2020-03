I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Con il Coronavirus a Napoli torna di moda il ‘panaro’ calato dal balcone per la spesa



In molti quartieri di Napoli, visto il Coronavirus, è tornato di moda il “panaro”. Si tratta del tradizionale cestino di plastica o di paglia legato a una corda e calato dai balconi: un modo per fare la spesa mantenendo non soltanto le distanze, ma anche evitando di uscire di casa e di assembrarsi.

Continua a leggere



In molti quartieri di Napoli, visto il Coronavirus, è tornato di moda il “panaro”. Si tratta del tradizionale cestino di plastica o di paglia legato a una corda e calato dai balconi: un modo per fare la spesa mantenendo non soltanto le distanze, ma anche evitando di uscire di casa e di assembrarsi.

Continua a leggere

Continua a leggere