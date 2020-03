I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Con il Coronavirus Roma scopre il Forlanini e gli altri ospedali chiusi e abbandonati: “Riapriamoli”



Oltre 50 mila firme per la riapertura dell’ex ospedale Forlanini. Anche la sindaca Raggi aderisce alla petizione. L’ex ospedale, chiuso dal 2015 per i tagli alla sanità, era un polo di eccellenza per la ricerca e la cura delle malattie polmonari. Tra annunci e silenzi, la Regione Lazio aveva affittato parte del complesso a una società privata di eventi temporanei. Adesso i cittadini tornano a chiedere che il complesso sia destinato a servizi socio-sanitari pubblici.

