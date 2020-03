I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte dopo Juve-Inter: “Due partite e due sconfitte, non esistono paragoni tra noi e loro”



Al termine del ‘Derby d’Italia’, il tecnico dei nerazzurri ha spiegato in modo lucido in cosa sono mancati i suoi giocatori: “Il gol di Ramsey ha cambiato la partita a livello psicologico: loro sono cresciuti, noi abbiamo subito in maniera importante questo gol senza riuscire a riprenderci. L’emergenza Coronavirus? Mi auguro che vengano prese decisioni per tutelare tutti”.

