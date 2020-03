I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coppa Italia, cosa succede a Napoli-Inter dopo il rinvio di Juventus-Milan



Napoli-Inter, l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia, non corre rischi di rinvio né di porte chiuse. Al momento non ci sono né ipotesi né prescrizioni al riguardo. Dopo la cancellazione di Juventus-Milan a Torino, al San Paolo il fischio d’inizio del match è fissato per giovedì 5 marzo alle 20.45.

