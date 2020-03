I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 15 medici polacchi in arrivo all’ospedale Civile di Brescia: “Uniti ce la faremo”



Sono 15 i medici in arrivo a Bergamo questo pomeriggio dalla Polonia: il team che comprende dottori di terapia intensiva e rianimatori andrà ad affiancare i medici italiani agli Spedali Civili di Brescia, una delle province più colpite in Lombardia dall’emergenza coronavirus. “Lo spirito di enorme sacrificio con cui medici e paramedici italiani stanno affrontando la situazione di crisi merita il massimo rispetto ed è un esempio per tutta l’Europa. Dobbiamo stare insieme. Uniti ce la faremo”, ha scritto in una nota l’Ambasciata polacca.

