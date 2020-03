I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 15 turisti italiani positivi a New Delhi: sono in isolamento



quindici dei 21 turisti italiani, parte di una comitiva proveniente dal Lodigiano, che erano stati messi in quarantena Quindici turisti italiani sono risultati positivi al coronavirus e sono stati messi in isolamento in un centro sanitario a New Delhi, in India. Fanno parte di una comitiva che era partita dal Lodigiano il 20 febbraio. Un membro del gruppo si è sentito male il 28 febbraio ed è ricoverato insieme alla moglie in una clinica privata e poi in una struttura militare a Jaipur.

Continua a leggere



quindici dei 21 turisti italiani, parte di una comitiva proveniente dal Lodigiano, che erano stati messi in quarantena Quindici turisti italiani sono risultati positivi al coronavirus e sono stati messi in isolamento in un centro sanitario a New Delhi, in India. Fanno parte di una comitiva che era partita dal Lodigiano il 20 febbraio. Un membro del gruppo si è sentito male il 28 febbraio ed è ricoverato insieme alla moglie in una clinica privata e poi in una struttura militare a Jaipur.

Continua a leggere

Continua a leggere