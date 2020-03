I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 30 giorni senza eventi sportivi: Serie A a porte chiuse oppure è paralisi



Sospendere tutti gli eventi, non solo sportivi, per i prossimi 30 giorni. È l’orientamento emerso in seno al Governo italiano in seguito alla proposta del Comitato scientifico voluto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Cosa significa? Paralisi totale del calcio italiano, con il torneo che verrebbe messo in discussione per l’impossibilità di disputare le partite. L’unica alternativa, oltre a sospendere la stagione, sarebbe quindi quella di giocare a tutte le partite a porte chiuse.

Continua a leggere



Sospendere tutti gli eventi, non solo sportivi, per i prossimi 30 giorni. È l’orientamento emerso in seno al Governo italiano in seguito alla proposta del Comitato scientifico voluto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Cosa significa? Paralisi totale del calcio italiano, con il torneo che verrebbe messo in discussione per l’impossibilità di disputare le partite. L’unica alternativa, oltre a sospendere la stagione, sarebbe quindi quella di giocare a tutte le partite a porte chiuse.

Continua a leggere

Continua a leggere