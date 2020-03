I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 50-75% casi a Vo’ Euganeo asintomatici: “Fonte di contagio, errore isolare solo malati”



“La stragrande maggioranza delle persone infettate da COVID-19 è ‘completamente asintomatica ma rappresenta una formidabile fonte di contagio”. Questa è la conclusione dello studio fatto su Vo’ Euganeo, prima zona rossa in Italia insieme a Codogno. Per fermare il contagio, scrive quindi il professor Romagnani alla Regione Toscana, bisogna fare più tamponi per cercare di scovare le persone asintomatiche.

