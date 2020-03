I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 51562 gli utenti iscritti all’app della Regione Lazio per parlare con i medici di base



La app ‘Lazio Doctor per Covid’ della Regione Lazio registra ad oggi 51.562 utenti. Si tratta di una piattaforma che mette in contatto persone e pazienti con i professionisti per comunicare con loro e chiedere informazioni sul coronavirus. A disposizione 1.285 medici di famiglia e 60 i pediatri.

Continua a leggere



La app ‘Lazio Doctor per Covid’ della Regione Lazio registra ad oggi 51.562 utenti. Si tratta di una piattaforma che mette in contatto persone e pazienti con i professionisti per comunicare con loro e chiedere informazioni sul coronavirus. A disposizione 1.285 medici di famiglia e 60 i pediatri.

Continua a leggere

Continua a leggere