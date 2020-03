I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 81.488 casi negli USA: è il Paese più colpito al mondo. Superate Italia e Cina



Gli Stati Uniti sono diventati il primo Paese al mondo per casi di coronavirus: secondo i dati del New York Times sono 81.488, più di Cina e Italia, con 1.178 morti in tutto il Paese. E nonostante il boom di casi, Donald Trump sta pensando di allentare nelle zone considerate meno a rischio le misure di per arginare la pandemia.

