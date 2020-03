I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Bergamo un morto ogni mezz’ora: “Entrano negli ospedali e non li vediamo più”



Bergamo è la provincia più colpita dal Coronavirus in termini di vittime: sono 300 i morti soltanto nell’ultima settimana, tanto che è dovuto intervenire l’Esercito per trasportare le bare dei defunti in altre città. A Fanpage.it, l’assessore ai Servizi Cimiteriali di Bergamo, Giacomo Angeloni spiega: “C’è una sepoltura ogni 30 minuti, quasi come fossimo in guerra”.

