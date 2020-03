I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Bologna, morto a 50 anni l’imprenditore Paolo Gnudi: non aveva altre patologie



Il Coronaviurs ha mietuto un’altra giovane vita: si tratta di Paolo Gnudi, imprenditore 50enne di Anzola, in provincia di Bologna, morto a casa pochi giorni dopo la diagnosi di Covid-19. A darne l’annuncio il cugino Umberto, medico primario a Pesaro: “Non aveva altre malattie. Faccio quello che devo, come centinaia, migliaia di colleghi. Fate lo stesso anche voi. State a casa. E non andrà tutto bene. Ma finirà”

