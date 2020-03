I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Cipro l’autocertificazione per spostarsi va inviata via SMS alle autorità



A causa dell’emergenza coronavirus, anche a Cipro stretta sugli spostamenti. I cittadini possono inviare uno sms per essere autorizzati ad uscire, arriverà una risposta entro 10-15 secondi che nega o autorizza a rimanere all’aperto per un massimo di tre ore. Le autorità locali hanno affermato che seguiranno i movimenti delle persone per vedere se qualcuno abusa degli spostamenti.

Continua a leggere



A causa dell’emergenza coronavirus, anche a Cipro stretta sugli spostamenti. I cittadini possono inviare uno sms per essere autorizzati ad uscire, arriverà una risposta entro 10-15 secondi che nega o autorizza a rimanere all’aperto per un massimo di tre ore. Le autorità locali hanno affermato che seguiranno i movimenti delle persone per vedere se qualcuno abusa degli spostamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere