I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Crema ospedale da campo realizzato in 72 ore: a gestirlo team di medici cubani



È operativo da mercoledì 25 marzo l’ospedale da campo costruito in sole 72 ore dai militari dell’Esercito Italiano a Crema, in provincia di Cremona. La struttura, dotata di 32 posti letto, tutti con erogatori di ossigeno, 3 posti per terapia intensiva ed una sala radiografica specializzata, è gestita dal team di 52 tra medici e infermieri cubani giunti in Italia per aiutare la Lombardia nell’emergenza coronavirus.

Continua a leggere



È operativo da mercoledì 25 marzo l’ospedale da campo costruito in sole 72 ore dai militari dell’Esercito Italiano a Crema, in provincia di Cremona. La struttura, dotata di 32 posti letto, tutti con erogatori di ossigeno, 3 posti per terapia intensiva ed una sala radiografica specializzata, è gestita dal team di 52 tra medici e infermieri cubani giunti in Italia per aiutare la Lombardia nell’emergenza coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere