Coronavirus, a Cusano Mutri mascherine obbligatorie per tutti i cittadini



A Cusano Mutri, nel Beneventano, mascherine obbligatorie per tutti. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Maria Maturo, con apposita ordinanza valida fino al prossimo 3 aprile. “Indossare la mascherina, in questo periodo, è un dovere civico per proteggere la salute di tutti, compreso la nostra”, aveva spiegato Maturo pochi giorni fa.

