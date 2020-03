I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Detto Fatto: sospeso 14 giorni per le misure restrittive



Detto Fatto chiude per 14 giorni nel rispetto delle misure restrittive vigenti a Milano e di quelle ancora più stringenti in arrivo nelle prossime ore. Nessun allarmismo per la truccatrice risultata positiva al Coronavirus. La portavoce di Rai2 conferma a Fanpage.it: “Sapevamo del possibile contagio sin dal giorno in cui è stata messa in quarantena, vale a dire il 28 febbraio”. La truccatrice è in buone condizioni di salute.

