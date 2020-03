I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Fiumicino il traffico aereo è crollato del 90 per cento



Sono pochissimi i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino e per questo Aeroporti di Roma ha deciso ulteriori chiusure nello scalo romano. Il traffico aereo all’aeroporto di Fiumicino, il principale scalo di Roma, è crollato del 90 percento nelle ultime due settimane rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno.

