Coronavirus: a Grottaferrata 80 pazienti positivi, 64 sono suore



La Asl Roma 6 ha reso noto che sono 80 i casi positivi accerati a Grottaferrata, di cui 64 suore. Due di queste si trovano in ospedale, le altre in convento. Dei 16 cittadini positivi, cinque sono in ospedale e undici a casa. Il sindaco Andreotti ha spiegato che il convento resta un’area protetta e isolata rispetto al resto della città.

