Coronavirus a Ischia, primo caso sull’isola: positivo un turista di Brescia



Primo caso di Coronavirus sull’isola di Ischia: un turista proveniente da Brescia è risultato positivo al tampone per rilevare la presenza del Covid-19; come al solito, si attende la conferma dell’Istituto superiore di sanità. L’albergo nel quale alloggiava l’uomo, a Forio, è in via precauzionale presidiato dalle forze dell’ordine.

