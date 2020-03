I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Linate cancellati oltre 20 voli: non si vola (quasi) più da e per Milano



A Linate non si vola più. Gli effetti del decreto del Governo per combattere l’emergenza Coronavirus, secondo cui si entra e si esce dalla Lombardia e da altre 14 province solo per motivi gravi, ha colpito duramente già dalle prime ore di oggi, lunedì 9 marzo, l’aeroporto milanese e il suo traffico aereo. Su 30 voli in programma per oggi, tra le 6.50 e le 13.50, solo 7 appaiono ancora validi sul tabellone delle partenze di Linate.

